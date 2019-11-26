Адвокат: Соколова могут перевести из «Крестов» в московский изолятор

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Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, передано для расследования в центральный аппарат СК России, обвиняемый может быть переведён из СИЗО «Кресты» в московский изолятор «Матросская тишина».

Об этом заявил адвокат Соколова Александр Почуев.

«Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета... Вслед за делом Соколова в Москву может уехать он сам. Его самого собираются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину». Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее адвокат назвал влияние полнолуния одной из рассматриваемых защитой версий убийства Ещенко.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка. Обвиняемый свою вину признал.

По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября, затем её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.

15 ноября сообщалось о переводе Соколова из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты».

Отмечалось, что Ещенко похоронили на Кубани.

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