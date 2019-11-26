Адвокат: Соколова могут перевести из «Крестов» в московский изолятор
Об этом заявил адвокат Соколова Александр Почуев.
«Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета... Вслед за делом Соколова в Москву может уехать он сам. Его самого собираются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину». Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки», — цитирует его РИА Новости.
Ранее адвокат назвал влияние полнолуния одной из рассматриваемых защитой версий убийства Ещенко.
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка. Обвиняемый свою вину признал.
По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября, затем её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.
15 ноября сообщалось о переводе Соколова из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты».
Отмечалось, что Ещенко похоронили на Кубани.