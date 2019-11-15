Историка Соколова отправили в «Кресты»
- РИА Новости
По словам адвоката, его подзащитный определён в «Кресты 1». В ближайшее время он будет на карантине, после чего отправится в общую камеру.
Ранее Соколова в бронежилете и каске привезли в его квартиру на набережную Мойки для следственных действий.
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый вину признал.
По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября. Позже её тело расчленили и попытались утопить в Мойке.
Ещенко похоронят на Кубани.