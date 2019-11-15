Историка Соколова отправили в «Кресты»

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Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведён из изолятора временного содержания в СИЗО. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
Историка Соколова отправили в «Кресты»
  • РИА Новости

По словам адвоката, его подзащитный определён в «Кресты 1». В ближайшее время он будет на карантине, после чего отправится в общую камеру.

Ранее Соколова в бронежилете и каске привезли в его квартиру на набережную Мойки для следственных действий. 

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый вину признал.

По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября. Позже её тело расчленили и попытались утопить в Мойке.

Ещенко похоронят на Кубани.

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