Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября

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Похороны аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент образовательного учреждения Олег Соколов, пройдут в её родной станице на Кубани в субботу, 16 ноября.
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября
  • © Анастасия Ещенко
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«В течение часа-двух они прилетают сюда, родители с Настей, завтра в 11:00 отпевают в церкви, а затем будут похороны. На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем (отцом убитой. — RT) разговаривал, он говорит: «Дождёмся приезда»… После отпевания будут похороны в нашей станице», — цитирует РИА Новости председателя квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгения Тарасенко.

По его словам, данная информация также была подтверждена в школе, где училась девушка.

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил о неподписании обвиняемым в убийстве Ещенко апелляционной жалобы на арест.

В субботу, 9 ноября, из реки Мойки был извлечён мужчина, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. 

Отмечалось, что погибшая — бывшая ученица Соколова Ещенко, его возлюбленная.

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