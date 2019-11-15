Адвокат Соколова сообщил о неподписании историком жалобы на арест

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Историк и бывший доцент кафедры СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не подписал апелляционную жалобу на свой арест на два месяца, которую защита подала накануне.
Адвокат Соколова сообщил о неподписании историком жалобы на арест
  • РИА Новости

«Соколов не подписал апелляционную жалобу. Этот вопрос он оставил на усмотрение защиты. Так как адвокат не ограничен в процессуальных действиях, жалоба была подана без его подписи», — цитирует РИА Новости адвоката обвиняемого Александра Почуева.

По его словам, подача жалобы была мотивирована тем, что защита не смогла подготовить документы о помещении, где мог бы находиться историк на время домашнего ареста.

«Просить о домашнем аресте в его квартире на Мойке — это было бы кощунство. Сейчас мы готовим бумаги о помещении, которые готовы предоставить его родственники», — сказал адвокат.

Ранее Почуев заявил, что Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ.

Согласно версии следствия, 7 ноября историк застрелил аспирантку, в ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

11 ноября суд принял решение заключить под стражу Соколова, ему предъявили обвинение в убийстве.

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