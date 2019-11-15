Адвокат Соколова сообщил о неподписании историком жалобы на арест

Историк и бывший доцент кафедры СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не подписал апелляционную жалобу на свой арест на два месяца, которую защита подала накануне.

«Соколов не подписал апелляционную жалобу. Этот вопрос он оставил на усмотрение защиты. Так как адвокат не ограничен в процессуальных действиях, жалоба была подана без его подписи», — цитирует РИА Новости адвоката обвиняемого Александра Почуева.

По его словам, подача жалобы была мотивирована тем, что защита не смогла подготовить документы о помещении, где мог бы находиться историк на время домашнего ареста.

«Просить о домашнем аресте в его квартире на Мойке — это было бы кощунство. Сейчас мы готовим бумаги о помещении, которые готовы предоставить его родственники», — сказал адвокат.

Ранее Почуев заявил, что Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ.

Согласно версии следствия, 7 ноября историк застрелил аспирантку, в ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

11 ноября суд принял решение заключить под стражу Соколова, ему предъявили обвинение в убийстве.