Адвокат Соколова сообщил о неподписании историком жалобы на арест
- РИА Новости
«Соколов не подписал апелляционную жалобу. Этот вопрос он оставил на усмотрение защиты. Так как адвокат не ограничен в процессуальных действиях, жалоба была подана без его подписи», — цитирует РИА Новости адвоката обвиняемого Александра Почуева.
По его словам, подача жалобы была мотивирована тем, что защита не смогла подготовить документы о помещении, где мог бы находиться историк на время домашнего ареста.
«Просить о домашнем аресте в его квартире на Мойке — это было бы кощунство. Сейчас мы готовим бумаги о помещении, которые готовы предоставить его родственники», — сказал адвокат.
Ранее Почуев заявил, что Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ.
Согласно версии следствия, 7 ноября историк застрелил аспирантку, в ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.
11 ноября суд принял решение заключить под стражу Соколова, ему предъявили обвинение в убийстве.