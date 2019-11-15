Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ

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Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ
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«Какие-то социальные изменения Соколову мы пытаемся не сообщать. Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это всё», — сказал защитник, отвечая на вопрос журналистов об увольнении Соколова из СПбГУ.

По словам адвоката, защита «пытается сохранить психоэмоциональное состояние» обвиняемого.

Также он рассказал о просьбе Соколова принести ему книги исторического и духовного содержания. Почуев добавил, что ему пока передали две книги, в том числе «Этногенез» Льва Гумилёва.

Ранее СПбГУ уволил историка Соколова в связи с делом об убийстве аспирантки.

По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

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