СПбГУ уволил историка Соколова в связи с делом об убийстве

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) принял решение уволить доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя учебного заведения.

«Соколов уволен в соответствии с п. 8 ст. 81 Трудового кодекса России («Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы»)», — сказал собеседник.

Уточняется, что соответствующий документ уже подписан.

Ранее в вузе анонсировали увольнение Соколова.

11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу Соколова по делу об убийстве Ещенко.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве.

Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.