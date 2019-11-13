СПбГУ уволил историка Соколова в связи с делом об убийстве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя учебного заведения.
«Соколов уволен в соответствии с п. 8 ст. 81 Трудового кодекса России («Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы»)», — сказал собеседник.
Уточняется, что соответствующий документ уже подписан.
Ранее в вузе анонсировали увольнение Соколова.
11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу Соколова по делу об убийстве Ещенко.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве.
Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.