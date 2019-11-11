СПбГУ увольняет историка Соколова в связи с делом об убийстве

Санкт-Петербургский государственный университет принял решение уволить доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве.

«В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка — распределена между другими преподавателями», — сообщили в пресс-службе университета. Сообщение вуза приводит ТАСС.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу Соколова по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве.

Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.