Адвокат Соколова рассказал о версии влияния полнолуния на историка

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Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Почуев назвал среди рассматриваемых защитой версий произошедшего влияние полнолуния.
Адвокат Соколова рассказал о версии влияния полнолуния на историка
  • РИА Новости

«Версий событий у защиты более десятка, начиная от убийства и вплоть до мистических. Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — цитирует ТАСС Почуева.

Ранее стало известно, что Соколов был переведён из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты».

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка. Обвиняемый свою вину признал.

По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября, затем её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.

Отмечалось, что Ещенко похоронили на Кубани.

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