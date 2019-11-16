Отец убитой аспирантки рассказал о её отношениях с Соколовым

Олег Ещенко, отец аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, рассказал об отношениях его дочери с преподавателем.

Как он отметил Пятому каналу, девушка была высокого мнения о преподавателе.

«Да, я знал. Она очень хорошо о нём отзывалась. Я как рассуждал: если ей хорошо, то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», — сказал он.

По его словам, поведение девушки после того, как она стала встречаться с Соколовым, не изменилось, хотя она и стала звонить реже, а сами разговоры стали короче.

Уточняется, что родители собирались навестить погибшую в ноябре и даже уже купили билеты на 13-е число.

Ранее Ещенко похоронили на кладбище в станице Старовеличковской Краснодарского края.

11 ноября суд арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый признал вину в убийстве аспирантки.

Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.