«Чудовищный акт безумия»: обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца доцента СПбГУ Олега Соколова. Он обвиняется в убийстве аспирантки данного вуза Анастасии Ещенко. По словам адвоката Александра Почуева, мужчина сам настаивал на такой мере пресечения. Как следует из показаний Соколова, он совершил преступление на почве личного конфликта. Между тем водолазы продолжают поиски останков девушки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин проинформирован об инциденте, и назвал случившееся «чудовищным актом безумия».

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Он обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Как следует из показаний самого мужчины, он четыре раза выстрелил в девушку из обреза мелкокалиберной винтовки.

«Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года», — передаёт слова судья Юлии Максименко ТАСС.

При этом перед началом заседания адвокат Александр Почуев заявлял, что сторона защиты настаивает на домашнем аресте.

«Сам Олег Валерьевич настаивает на избрании меры пресечения в виде ареста, заключения под стражу. Мы же (сторона защиты. — RT) считаем, что вполне допустим домашний арест», — пояснил юрист.

Он также отметил, что Соколов находится в удовлетворительном состоянии, при этом мужчина морально угнетён, что осложняет его взаимодействие со стороной защиты. По его словам, в деле можно ожидать «много скелетов в шкафу».

В ходе заседания Соколов рассказал о причинах совершённого им преступления. Он признался, что убил девушку на почве личного конфликта — якобы Ещенко стала «беситься» при упоминании о его детях. При этом, как утверждает обвиняемый, он любил Анастасию и собирался на ней жениться.

«В моей жизни когда ничего подобного близко не встречалось. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка, которая казалась мне идеалом, постепенно превратилась в существо из страшной сказки. Вот причина», — заявил Соколов.

В субботу, 9 ноября, напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды извлекли мужчину, у которого при себе был рюкзак, внутри которого оказались «две отчленённые женские руки, а также травматический пистолет». Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). Как позднее сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно, девушка была застрелена ещё 7 ноября во время ссоры.

Предполагаемым убийцей оказался кандидат исторических наук, доцент кафедры истории нового и новейшего времени Института истории СПбГУ Олег Соколов. 10 ноября мужчина признал свою вину в совершении преступления в ходе допроса в Следственном комитете, сообщил адвокат обвиняемого.

По словам представителя горкомитета по вопросам законности и правопорядка, водолазы продолжают поиски останков девушки. При этом, по неподтверждённым данным, в ходе работ были найдены фрагменты тела, не принадлежащие Ещенко.

«Сейчас на месте работают 11 человек спасателей. Мы планируем метр за метром обследовать дно Мойки. Но мы не знаем, как плотно были завязаны пакеты с фрагментами тела. Если в них попал воздух, то их могло унести поверхностным течением и ветром вплоть до Финского залива», — пояснил представитель поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.

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«Чудовищный акт безумия»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, произошедший в Санкт-Петербурге инцидент является «чудовищным актом безумия». Он также добавил, что Владимир Путин проинформирован о случившемся.

«Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, причины преступления и так далее будут установлены в ходе следствия», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что говорить о том, «кто может иметь хоть какое-то отношение к этому чудовищному акту безумия», можно будет позднее. Однако, по словам пресс-секретаря президента, было бы странно винить кого-то, кроме самого убийцы, «когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие».

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Как рассказал заместитель главы Калининского района Кубани Сергей Рубцов, во время учёбы в школе погибшая была «отличницей и активисткой» и завершила образовательное учреждение с золотой медалью.

«Все в ужасе. У нас в станице... Сколько мы живём, такого у нас не было. В шоке все», — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам брата убитой, Сергея Ещенко, девушка состояла в романтических отношениях с историком. Накануне в Петербург прибыли мать и отец погибшей, Галина и Олег Ещенко. Они раскритиковали версию защиты обвиняемого, согласно которой их дочь могла оказать «психологическое воздействие» на Соколова.

«В день убийства Анастасия действительно работала в архивах. Это легко проверить. Поэтому ни о каком воздействии не может быть и речи вообще. Ни о каком. Человек вменяем, убивает, расчленяет тело, прячет его», — цитирует Галину Ещенко телеканал «РЕН ТВ».

Как сообщил Абдулла Даудов, директор Института истории СПбГУ, в котором работал Соколов, на преподавателя никогда не поступали жалобы ни от коллег, ни от студентов. Он также назвал погибшую гражданской женой Соколова.

«Дней десять назад она у меня была в рабочей группе по переводу с французского на русский язык, мы общались, всё как обычно. Она являлась, насколько мы все знаем, гражданской женой, жили они вместе, насколько я информирован, в течение трёх лет», — цитирует Даудова ТАСС.