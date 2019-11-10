Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ будет находиться в изоляторе

Короткая ссылка
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что у его подзащитного нет показаний для госпитализации.
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ будет находиться в изоляторе
  • РИА Новости

«Показаний для госпитализации нет. Сейчас он будет находиться в изоляторе временного содержания», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в медучреждении сообщили, что Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Почуев также заявил, что его подзащитный признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.

9 ноября из реки Мойки был извлечён мужчина. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого в убийстве.

Жертвой, предположительно, является бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко. Она также была его возлюбленной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить