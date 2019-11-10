Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ будет находиться в изоляторе

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что у его подзащитного нет показаний для госпитализации.

«Показаний для госпитализации нет. Сейчас он будет находиться в изоляторе временного содержания», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в медучреждении сообщили, что Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Почуев также заявил, что его подзащитный признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.

9 ноября из реки Мойки был извлечён мужчина. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого в убийстве.

Жертвой, предположительно, является бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко. Она также была его возлюбленной.