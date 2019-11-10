Преступление на Мойке: как продвигается дело об убийстве в Петербурге аспирантки СПбГУ

Историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ, в ходе допросов остаётся «в признательной позиции», сообщил его адвокат Александр Почуев. На понедельник, 11 ноября, намечено заседание суда по избранию меры пресечения в отношении обвиняемого. Представитель защиты Соколова также выразил уверенность, что в этом деле стоит ожидать «как юридических, так и общечеловеческих интриг».

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки вуза, после допроса в Следственном комитете «придерживается признательной позиции». Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

«Допрос в следственном управлении прошёл. Он остался в признательной позиции», — цитирует юриста ТАСС.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в понедельник, 11 ноября, состоится заседание по избранию меры пресечения в отношении обвиняемого.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Олега Соколова завтра, 11 ноября 2019 года, не ранее 14:00 мск», — говорится в сообщении.

Ранее Александр Почуев рассказал RT, что сторона защиты пока не имела возможности ознакомиться с материалами уголовного дела.

«Он долгое время находился в воде, получил сильное переохлаждение, поэтому продолжение следственных действий привязано к состоянию его здоровья», — пояснил адвокат.

Видео из подъезда, где находится квартира Соколова

По словам адвоката, он находится в «активном общении» с подзащитным.

«Я согласился защищать его, исходя из того, что дело непростое, человек он неординарный, и, безусловно, в этом деле ещё будет много как юридических, так и общечеловеческих, этических интриг, которые защите предстоит раскрыть и обеспечить защиту», — добавил он.

Юрист отметил, что Соколову была дана рекомендация воспользоваться правом не свидетельствовать против самого себя и, сохраняя признательную позицию, оставить подробности до момента выработки стратегии защиты.

Накануне в Следственном комитете сообщили, что напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды извлекли мужчину 1956 года рождения. Вместе с ним был обнаружен рюкзак, в котором оказались «две отчленённые женские руки, а также травматический пистолет». Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Подозреваемым в убийстве оказался кандидат исторических наук, доцент кафедры истории нового и новейшего времени института истории СПбГУ Олег Соколов. Как отмечается на сайте вуза, он является автором множества монографий об Отечественной войне 1812 года и французской армии времён Наполеона. Кроме того, Соколов — один из основателей современного движения военно-исторической реконструкции в России.

RT представляет архивный материал 2014 года, в котором историк рассказывает про своё обмундирование на очередной реконструкции.

Архивный материал 2014 года. Олег Соколов

По данным СМИ, жертвой мужчины стала 24-летняя Анастасия Ещенко, выпускница СПбГУ, с которой они состояли в романтических отношениях. Как следует из слов брата погибшей Сергея Ещенко, в последний раз он разговаривал с сестрой в ночь с 7 на 8 ноября. Он отметил, что между девушкой и Соколовым в тот день возник конфликт с рукоприкладством.

«Я её просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей нужно забрать вещи. После этого она планировала жить в общежитии. Мы прекратили разговор, и она пошла к нему», — цитирует Ещенко портал 78.RU.

Однако позднее, по словам Сергея, сестра заверила его, что с ней всё будет хорошо. Брат погибшей также рассказал, что Соколов, которого он видел несколько раз в жизни, произвёл на него впечатление «дурачка какого-то».

«Человек изображал из себя Наполеона очень сильно, с реальностью все связи потерял», — пояснил молодой человек.

Видеоагентство Ruptly в сентябре 2019 года снимало реконструкцию «День Бородина», посвящённую годовщине сражения. Олег Соколов — в образе Наполеона.

Военно-историческая реконструкция «День Бородина»

Как указывает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина застрелил девушку из обреза 7 ноября. Предположительно, убийство произошло во время ссоры. Спасатели продолжают поиск фрагментов останков девушки в реке Мойке.

Мать убитой — Галина Ещенко — служит в полиции с 2005 года, она подполковник внутренней службы, начальник отделения по работе с личным составом, рассказал РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко. Ранее женщина работала педагогом в школе станицы Старовеличковской.

«Мы только вчера вечером всё узнали, сейчас все шокированы... Мы работали с её отцом, он тренером работал, учителем физкультуры, в школе работает. Сын — в сборной России по футболу, молодёжке, воспитанник «Краснодара», — сказал Тарасенко.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мать убитой прибыла в Санкт-Петербург, также в город выехал её отец.