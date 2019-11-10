Убитая в Петербурге девушка была дочерью полицейской с Кубани

Убитая в Санкт-Петербурге Анастасия Ещенко была дочерью полицейской с Кубани и сестрой вратаря молодёжной сборной России по футболу. В преступлении подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов.

«Подполковник, Галина Георгиевна, кадровик (районного отдела полиции. — RT). Мы только вчера вечером все узнали, сейчас все шокированы… Мы работали с её отцом, он тренером работал, учителем физкультуры… в школе работает. Сын — он в сборной России по футболу, молодёжке, воспитанник «Краснодара», — приводит РИА Новости слова председателя квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгения Тарасенко.

По данным сайта ОМВД по Калининскому району, подполковник внутренней службы Галина Ещенко — начальник отделения по работе с личным составом.

Накануне СК России возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

В убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Предположительно, жертва — 24-летняя девушка, которая обучалась у него и была соавтором ряда его научных работ.

Позднее адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.