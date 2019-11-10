Друг убитой в Петербурге рассказал о её отношениях с доцентом СПбГУ

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Друг убитой в Санкт-Петербурге Анастасии Ещенко рассказал о её отношениях с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым.
Друг убитой в Петербурге рассказал о её отношениях с доцентом СПбГУ
  • РИА Новости

«Она влюбилась в него на первой лекции, это был начало третьего курса. Она бегала за ним с горящими глазами. Где-то к выпуску на бакалавриате она уже была в отношениях с Соколовым ... Они скрывали свою любовь, хотя все догадывались. Но в целом для окружающих она выглядела вполне жизнерадостной и счастливой. Соколов её даже возил в Париж», — цитирует его kp.ru.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ будет находиться в изоляторе.

В субботу, 9 ноября, из реки Мойки был извлечён мужчина. В его рюкзаке обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. 

Отмечалось, что, по предварительным данным, погибшая — бывшая ученица Соколова Ещенко, его возлюбленная.

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