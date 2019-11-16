Убитую в Петербурге аспирантку похоронили на Кубани

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Аспирантку Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, похоронили на кладбище в станице Старовеличковской Краснодарского края.
Убитую в Петербурге аспирантку похоронили на Кубани
  • Прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко / © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя районной администрации.

По его словам, поминальная служба прошла в Свято-Троицком храме.

«Пришли сотни людей, храм не смог вместить всех, люди стояли во дворе, было много цветов. После этого на одном из местных кладбищ состоялись похороны, на которых присутствовали только родственники и близкие семьи», — рассказал он.

Представитель администрации добавил, что Ещенко отпевали и хоронили в закрытом гробу.

11 ноября суд арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый признал вину в убийстве аспирантки.

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