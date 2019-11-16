На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой
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Церемония отпевания состоялась утром 16 ноября, пришли родные погибшей, местные жители и представители администрации.
Прощание прошло в доме родителей девушки.
Ещенко похоронят на муниципальном кладбище станицы, где погребены её родственники.
По версии следствия, 7 ноября бывший доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела и расчленил его.
Утром 9 ноября историка подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.
11 ноября суд арестовал 63-летнего Соколова, обвиняемый признал вину.