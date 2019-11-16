На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

Короткая ссылка
В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко. Об этом сообщает ТАСС.
На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой
  • © Анастасия Ещенко
  • Facebook

Церемония отпевания состоялась утром 16 ноября, пришли родные погибшей, местные жители и представители администрации.

Прощание прошло в доме родителей девушки.

Ещенко похоронят на муниципальном кладбище станицы, где погребены её родственники.

По версии следствия, 7 ноября бывший доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела и расчленил его.

Утром 9 ноября историка подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

11 ноября суд арестовал 63-летнего Соколова, обвиняемый признал вину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить