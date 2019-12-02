Макгрегор рассказал о своей диете перед возвращением в UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своём питании перед возвращением в октагон.

«Я не ем еду навынос и всё такое. Только хорошее мясо и овощи, богатые углеводами. К примеру, сладкий картофель и тыква. Ем некоторые фрукты, включая бананы. На завтрак у меня омлет», — приводит слова Макгрегора Irish Mirror.

Ирландец проведёт свой следующий поединок 18 января. Соперником станет американец Дональд Серроне.

Ранее сообщалось, что Макгрегор хочет получить реванш с Нурмагомедовым в конце 2020 года.