Глава Забайкалья рассказал о документах на попавший в ДТП автобус
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- РИА Новости
«Это постоянно использовавшийся для пассажирских перевозок автобус. Все документы на этот автобус, по предварительным данным, были в порядке», — цитирует ТАСС Осипова.
Он отметил, что на мосту, где произошёл инцидент, было «исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста».
Вместе с тем губернатор заявил, что окончательную оценку причин произошедшего должно представить следствие.
Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с ДТП в Забайкальском крае.
В воскресенье, 1 декабря, в результате падения пассажирского автобуса в реку с моста в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 19 госпитализированы.
По данным Генпрокуратуры, в деятельности организатора перевозок попавшего в ДТП автобуса Госавтодорнадзор неоднократно выявлял нарушения.
В свою очередь, организатор перевозок заявил, что автобус прошёл техосмотр и имел необходимые лицензии, а управлявший им водитель был опытным.
Подробнее — в материале RT.