Глава Забайкалья рассказал о документах на попавший в ДТП автобус

Документы на попавший в ДТП в Забайкальском крае автобус были в порядке, транспортное средство постоянно использовалось для пассажирских перевозок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«Это постоянно использовавшийся для пассажирских перевозок автобус. Все документы на этот автобус, по предварительным данным, были в порядке», — цитирует ТАСС Осипова.

Он отметил, что на мосту, где произошёл инцидент, было «исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста».

Вместе с тем губернатор заявил, что окончательную оценку причин произошедшего должно представить следствие.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с ДТП в Забайкальском крае.

В воскресенье, 1 декабря, в результате падения пассажирского автобуса в реку с моста в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 19 госпитализированы.

По данным Генпрокуратуры, в деятельности организатора перевозок попавшего в ДТП автобуса Госавтодорнадзор неоднократно выявлял нарушения.

В свою очередь, организатор перевозок заявил, что автобус прошёл техосмотр и имел необходимые лицензии, а управлявший им водитель был опытным.

Подробнее — в материале RT.