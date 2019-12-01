Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье

Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.

«Я сидел дома, мне позвонили. Я, как узнал, что автобус в речку упал, побежал за машиной в гараж, взял жену — и поехали туда. Приехали и увидели этот ужас: автобус лежал на крыше на льду», — рассказал он.

По его словам, из автобуса раздавались крики пострадавших. Он рассказал, что к месту трагедии продолжали прибывать люди, чтобы оказать помощь пассажирам автобуса. В том числе приехали местные железнодорожники и привезли инструменты.

«МЧС, пожарные, скорая уже были на месте. Ребёнок там был, годик, и девочка лет пяти на вид. Мама осталась жива, дети погибли. Я помог, вот, одного мужчину погрузили, он был ещё живой, дай бог, может, выживет. Женщину ещё вытащили, но она уже была мертва», — добавил мужчина.

Он отметил, что затем автобус подняли на колёса и спилили с него крышу. По словам Никифорова, всех погибших и пострадавших вытащили из транспортного средства.

«Те, кто погиб, лежали, родственники приезжали их опознать, там, видимо, психологи были», — рассказал он.

1 декабря в в Сретенском районе Забайкалья пассажирский автобус упал в реку с моста. Погибли 19 из 44 человек, находившихся в автобусе, в том числе водитель. Ещё 19 человек госпитализированы.

СК возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».