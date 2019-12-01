Медведев поручил помочь пострадавшим в ДТП с автобусом в Забайкалье

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, а также семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.
Медведев поручил помочь пострадавшим в ДТП с автобусом в Забайкалье
  • © Официальный портал Забайкальского края

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Олега Осипова, премьер выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП.

По данным Министерства внутренних дел по Забайкальскому краю, в результате падения автобуса с моста в реку в Сретенском районе, по последним данным, погибли 19 из 44 пассажиров. 

Согласно информации Минздрава, в медучреждения были госпитализированы 19 человек. Состояние 18 пострадавших оценивается как средней тяжести, одного пациента — как тяжёлое.

Ранее в ГИБДД назвали причину ДТП с автобусом в Забайкалье.

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