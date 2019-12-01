Шестерых пострадавших в ДТП в Забайкалье вертолётами доставили в Читу

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Шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае доставили двумя вертолётами санавиации в краевую клиническую больницу Читы, сообщили в региональном Минздраве.
Шестерых пострадавших в ДТП в Забайкалье вертолётами доставили в Читу
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«В Читу на двух вертолётах санавиации доставлены шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Сретенском районе, которые изначально были госпитализированы в Нерчинскую ЦРБ», — следует из пресс-релиза ведомства.

Их состояние оценивается как тяжёлой и средней степеней тяжести.

В министерстве уточнили, что решение о переводе на лечение в Читу остальных пострадавших будет приниматься 2 декабря, так как в настоящий момент пациенты нетранспортабельны.

Ранее родственники опознали тела 16 из 19 погибших в результате падения автобуса с моста в реку Куэнга в Забайкалье. 

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