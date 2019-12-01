У перевозчика попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса выявляли нарушения

Госавтодорнадзор выявлял нарушения по итогам восьми из 17 проведённых проверок в отношении организатора перевозок попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса, в результате которого погибли 19 человек.

Результаты проверок опубликованы на сайте Генпрокуратуры.

Среди выявленных нарушений перевозчика в лице индивидуального предпринимателя Сергея Пнёва — отсутствие инструктажей для водителей при трудоустройстве, незаполненные путевые листы, отсутствие в автобусах указателей аварийных выходов и правил пользования ими, а также необеспечение профессионального контроля за техническим состоянием транспорта.

По итогам проверок перевозчика обязали устранить неисправности, которые «могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров», а также не допускать к управлению транспортным средством водителей «в болезненном или утомлённом состоянии».

Ранее организатор перевозок заявил, что автобус прошёл техосмотр и имел необходимые лицензии, а управлявший им водитель был опытным.

1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус, в котором находились 44 человека, упал в реку с моста. В результате аварии погибли 18 пассажиров и водитель автобуса. Ещё 19 человек госпитализированы.