У перевозчика попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса выявляли нарушения

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Госавтодорнадзор выявлял нарушения по итогам восьми из 17 проведённых проверок в отношении организатора перевозок попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса, в результате которого погибли 19 человек.
У перевозчика попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса выявляли нарушения
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Результаты проверок опубликованы на сайте Генпрокуратуры.

Среди выявленных нарушений перевозчика в лице индивидуального предпринимателя Сергея Пнёва — отсутствие инструктажей для водителей при трудоустройстве, незаполненные путевые листы, отсутствие в автобусах указателей аварийных выходов и правил пользования ими, а также необеспечение профессионального контроля за техническим состоянием транспорта.

По итогам проверок перевозчика обязали устранить неисправности, которые «могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров», а также не допускать к управлению транспортным средством водителей «в болезненном или утомлённом состоянии».

Ранее организатор перевозок заявил, что автобус прошёл техосмотр и имел необходимые лицензии, а управлявший им водитель был опытным.

1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус, в котором находились 44 человека, упал в реку с моста. В результате аварии погибли 18 пассажиров и водитель автобуса. Ещё 19 человек госпитализированы.

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