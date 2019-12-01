Генсек Совета Европы выразила соболезнования из-за ДТП в Забайкалье
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека СЕ.
В заявлении говорится, что Пейчинович-Бурич глубоко опечалена и шокирована новостью о трагедии с автобусом.
«От имени Совета Европы я хотела бы выразить чувства нашей симпатии семьям погибших и солидарности с ними», — заявила она.
1 декабря пассажирский автобус, в котором находились 44 человека, упал в реку с моста в Сретенском районе Забайкальского края.
Погибли 19 человек, находившихся в автобусе, в том числе водитель, ещё 19 госпитализированы.