Генсек Совета Европы выразила соболезнования из-за ДТП в Забайкалье

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого 19 человек погибли и 19 были госпитализированы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека СЕ.

В заявлении говорится, что Пейчинович-Бурич глубоко опечалена и шокирована новостью о трагедии с автобусом.

«От имени Совета Европы я хотела бы выразить чувства нашей симпатии семьям погибших и солидарности с ними», — заявила она.

1 декабря пассажирский автобус, в котором находились 44 человека, упал в реку с моста в Сретенском районе Забайкальского края.

Погибли 19 человек, находившихся в автобусе, в том числе водитель, ещё 19 госпитализированы.