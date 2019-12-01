Генсек Совета Европы выразила соболезнования из-за ДТП в Забайкалье

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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого 19 человек погибли и 19 были госпитализированы.
Генсек Совета Европы выразила соболезнования из-за ДТП в Забайкалье
  • © ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека СЕ.

В заявлении говорится, что Пейчинович-Бурич глубоко опечалена и шокирована новостью о трагедии с автобусом. 

«От имени Совета Европы я хотела бы выразить чувства нашей симпатии семьям погибших и солидарности с ними», — заявила она. 

1 декабря пассажирский автобус, в котором находились 44 человека, упал в реку с моста в Сретенском районе Забайкальского края. 

Погибли 19 человек, находившихся в автобусе, в том числе водитель, ещё 19 госпитализированы.

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