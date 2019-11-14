В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в заявлении.

По данным следствия, 9 ноября злоумышленник, вооружённый ножом, демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске.

«Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая ей убийством, попытался ударить её ножом, но она смогла убежать», — сообщило ведомство.

Отмечается, что по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

31 октября в городе Нарьян-Маре мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в детский сад, где убил шестилетнего мальчика

Позднее его отправили под арест. По данному делу был задержан охранник детского сада. 1 ноября в городе прошло прощание с убитым ребёнком.

Подробнее — в материале RT.

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