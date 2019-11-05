СК показал видео нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал кадры, на которых видно, как обвиняемый в убийстве мальчика в Нарьян-Маре заходит в детский сад и движется по его территории.

По версии следствия, 31 октября мужчина подошёл к входу в детский сад, позвонил в домофон, после чего охранник дистанционно открыл ему дверь, приняв его за родителя воспитанника.

Обвиняемый поднялся на второй этаж, где во время тихого часа отдыхали дети. После этого он нанёс «смертельное ножевое ранение шеи шестилетнему мальчику».

36-летнему мужчине были предъявлены обвинения.

По делу об убийстве ребёнка также был задержан охранник детского сада.