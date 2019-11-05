СК рассказал об обстоятельствах убийства ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Следственный комитет России рассказал, как произошло убийство шестилетнего ребёнка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре. Как заявили в СК, обвиняемый в совершении преступления мужчина признал вину.

По версии следствия, 31 октября обвиняемый подошёл к входу в детский сад и позвонил в домофон, после чего охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.

Как отмечается, обвиняемый поднялся на второй этаж и прошёл в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети.

«Одна из воспитательниц попыталась преградить ему пусть в спальню, но обвиняемый её оттолкнул и подошёл к одной из кроватей», — говорится в сообщении.

В этот момент вторая воспитательница побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, а сотрудник детсада нажала тревожную кнопку.

«Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение шеи шестилетнему мальчику. На месте преступления его задержали вышеуказанные лица и удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России», — добавили в СК.

Как подчёркивается, обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки», — отмечается в заявлении.

Ранее в ведомстве сообщили, что следователи предъявили обвинение 36-летнему мужчине, который подозревался в убийстве мальчика.

31 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в детский сад, где убил шестилетнего мальчика.

Позднее мужчину отправили под арест. По данном делу был задержан охранник детского сада. 1 ноября в городе прошло прощание с убитым ребёнком.

Подробнее — в материале RT.