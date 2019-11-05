СК рассказал об обстоятельствах убийства ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Короткая ссылка
Следственный комитет России рассказал, как произошло убийство шестилетнего ребёнка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре. Как заявили в СК, обвиняемый в совершении преступления мужчина признал вину.
СК рассказал об обстоятельствах убийства ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
  • © Кадр: видео СК РФ

По версии следствия, 31 октября обвиняемый подошёл к входу в детский сад и позвонил в домофон, после чего охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников. 

Как отмечается, обвиняемый поднялся на второй этаж и прошёл в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети.

«Одна из воспитательниц попыталась преградить ему пусть в спальню, но обвиняемый её оттолкнул и подошёл к одной из кроватей», — говорится в сообщении.

В этот момент вторая воспитательница побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, а сотрудник детсада нажала тревожную кнопку.

«Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение шеи шестилетнему мальчику. На месте преступления его задержали вышеуказанные лица и удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России», — добавили в СК.

Как подчёркивается, обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки», — отмечается в заявлении.

Ранее в ведомстве сообщили, что следователи предъявили обвинение 36-летнему мужчине, который подозревался в убийстве мальчика. 

31 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в детский сад, где убил шестилетнего мальчика

Позднее мужчину отправили под арест. По данном делу был задержан охранник детского сада. 1 ноября в городе прошло прощание с убитым ребёнком.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить