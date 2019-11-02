На два месяца: суд в Нарьян-Маре арестовал впустившего убийцу в детский сад охранника

Суд в Нарьян-Маре арестовал на два месяца охранника, который впустил в детский сад «Сказка» мужчину, убившего ребёнка. По информации следствия, сотрудник ЧОП принял подозреваемого за родственника одного из воспитанников учреждения. В отношении охранного предприятия и должностных лиц возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В Нарьян-Маре городской суд арестовал охранника, который пропустил в здание детского сада «Сказка» мужчину, убившего шестилетнего мальчика. За охрану образовательного учреждения отвечало частное предприятие «Святогоръ». Представитель регионального СК Светлана Тарнаева уточнила, что мужчина заключён под стражу на два месяца.

По информации следствия, сотрудник ЧОП услышал звонок в домофон и, не выходя из комнаты охраны, дистанционно открыл дверь. В разговоре со следователями он пояснил, что принял нападавшего за родственника одного из воспитанников.

В отношении должностных лиц и частного охранного предприятия Следственный комитет возбудил уголовные дела по пунктам «б», «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла 31 октября, когда 36-летний местный житель Денис Поздеев, находясь в нетрезвом состоянии, проник на территорию учреждения во время тихого часа, прошёл в комнату, где спали дети, и ударил ножом шестилетнего мальчика. Ребёнок от полученных ранений скончался до прибытия скорой помощи. Нападавшего задержали на месте происшествия. В ходе допроса он заявил, что пошёл на преступление после того, как прочитал в книге «заклинание, сулящее вечную жизнь».

«Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им», — рассказал он.

Позже мужчина отказался давать показания, однако не для протокола заявил, что у него «поехала крыша», сообщает РИА Новости. В свою очередь, его знакомый рассказал, что у мужчины были серьёзные проблемы с алкоголем, на почве которых он пытался совершить суицид, после чего был госпитализирован в психиатрическую клинику.

«Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у него была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу», — заявил собеседник порталу «Москва 24».

Он также добавил, что после лечения 36-летний мужчина отличался тихим поведением и не проявлял агрессии к окружающим. Кроме того, знакомые нападавшего рассказали, что никогда не замечали за ним увлечений эзотерикой и мистической тематикой, поэтому неясно, откуда он мог узнать про «заклинание». По их словам, мужчина всегда был закрытым, не пользовался телефоном и не стремился поддерживать контакты с окружающими.

В отношении мужчины следователи возбудили дело об убийстве малолетнего, которое взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

В свою очередь, мать погибшего мальчика рассказала, что до трагедии никогда не имела претензий к охранникам детского сада, добавив, что по утрам они всегда находились на своих рабочих местах. Женщина пояснила, что на территорию учреждения можно попасть через три калитки, две из которых после завтрака запирались. Женщина также рассказала, что о трагедии она узнала от воспитательницы, которая позвонила ей через 20 минут.

«Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребёнок лежал на полу, был накрыт одеялом», — приводит слова матери погибшего «Московский комсомолец».

Женщина также добавила, что сама работала воспитательницей на протяжении 17 лет, и выразила возмущение тем, что детей во время сна оставили без присмотра. В Следственном комитете, в свою очередь, отметили, что две сотрудницы пытались остановить нападавшего, когда тот вошёл в помещение.

После инцидента уполномоченная по правам ребёнка Алла Кузнецова пообещала провести проверку всех детских садов региона. По её словам, причиной трагедии могла стать халатность.

«Мы можем бесконечно копаться в причинах... Недофинансирование, возможно, систем охраны, непрофессионализм, но кнопку в Нарьян-Маре нажал человек, который открыл дверь преступнику с ножом. По какой причине? Недостаточно инструктажа или элементарная человеческая халатность?» — отметила она.

Такое же мнение выразил губернатор НАО Александр Цыбульский, который заявил, что подобные вещи становятся возможными из-за человеческого равнодушия и недобросовестного исполнения должностных обязанностей. Он выразил мнение, что чёткое следование инструкциям помогло бы избежать трагедии, а также пообещал, что все виновные в гибели ребёнка понесут максимально возможное наказание.