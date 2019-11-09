В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Короткая ссылка
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
  • Pixabay

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить... Я ещё раз хочу сказать: в режиме тестирования, поскольку для этого технологически даже, наверное, специального оборудования не надо», — цитирует ТАСС Акимова.

Также он добавил, что обсуждение создания такой системы поощрения состоится на комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее МВД предложило создать систему рейтинговой оценки автошкол и повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению.

Сообщалось, что в России призвали внедрить системы мониторинга усталости водителей (СМУВ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить