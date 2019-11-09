В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить... Я ещё раз хочу сказать: в режиме тестирования, поскольку для этого технологически даже, наверное, специального оборудования не надо», — цитирует ТАСС Акимова.

Также он добавил, что обсуждение создания такой системы поощрения состоится на комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее МВД предложило создать систему рейтинговой оценки автошкол и повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению.

Сообщалось, что в России призвали внедрить системы мониторинга усталости водителей (СМУВ).