В Минфине допустили снижение цены на полис ОСАГО после реформы тарифов

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Стоимость полиса ОСАГО для водителей, соблюдающих правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«При правильном использовании новой тарификации цена полиса может заметно снизиться, но не для всех. Речь идёт о безаварийных водителях, которые соблюдают правила дорожного движения, не создают угрозы для других участников движения и не попадают в аварии», — уточнил Моисеев в интервью «Российской газете».

В частности, при условии большого стажа и отсутствии штрафов за нарушение ПДД и страховых выплат при ДТП стоимость полиса для водителей может составить около 2,5 тыс. рублей.

«Например, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тыс. рублей», — отметил представитель Минфина.

Согласно расчётам Российского союза автостраховщиков (РСА), самый дорогой полис ОСАГО будет стоить 15-16 тыс. рублей.

«К злостным нарушителям ПДД и водителям с наиболее опасной манерой вождения страховщики смогут применять самый высокий тариф», — заявил исполнительный директор союза Евгений Уфимцев.

Ранее «Известия» со ссылкой на РСА передавала, что с начала года средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5,5% до 5370 рублей.

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