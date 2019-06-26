МВД предложило создать систему рейтинговой оценки автошкол в России
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- РИА Новости
«Необходимо создать систему рейтинговой оценки автошкол, которая должна будет применяться при подготовке лицензирующими органами планов проверок», — приводит РИА Новости слова Колокольцева.
Он отметил, что «нужно повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению, а также объективность внутренних экзаменов».
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве.