В Челябинске задержали директора автошколы и инспектора ГИБДД по делу о взятке

В Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.

РИА Новости

Преступление выявлено оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по региону. В отношении директора завели дело по статье «Дача взятки», в отношении силовика — по статье «Получение взятки». Как уточнили в пресс-службе полицейского главка региона, инспектор отстранён от работы, его руководителей привлекут к дисциплинарному взысканию. Ранее сообщалось, что в ХМАО вынесли приговор экс-начальнику ОМВД по делу о даче взятки.