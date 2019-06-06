В Челябинске задержали директора автошколы и инспектора ГИБДД по делу о взятке

Короткая ссылка
В Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.
В Челябинске задержали директора автошколы и инспектора ГИБДД по делу о взятке
  • РИА Новости

Преступление выявлено оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по региону.

В отношении директора завели дело по статье «Дача взятки», в отношении силовика — по статье «Получение взятки».

Как уточнили в пресс-службе полицейского главка региона, инспектор отстранён от работы, его руководителей привлекут к дисциплинарному взысканию.

Ранее сообщалось, что в ХМАО вынесли приговор экс-начальнику ОМВД по делу о даче взятки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить