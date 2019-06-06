В Челябинске задержали директора автошколы и инспектора ГИБДД по делу о взятке
- РИА Новости
Преступление выявлено оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по региону.
В отношении директора завели дело по статье «Дача взятки», в отношении силовика — по статье «Получение взятки».
Как уточнили в пресс-службе полицейского главка региона, инспектор отстранён от работы, его руководителей привлекут к дисциплинарному взысканию.
Ранее сообщалось, что в ХМАО вынесли приговор экс-начальнику ОМВД по делу о даче взятки.