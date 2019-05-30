В ХМАО вынесли приговор экс-начальнику ОМВД по делу о даче взятки

В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор экс-начальнику ОМВД России по городу Радужный Александру Валюхову. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

«Ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 4 млн рублей», — заявила старший помощник руководителя Следственного управления Алина Еремеевская.

Как установили следователи, в марте и апреле 2017 года Валюхов дал взятку сотруднику ФСБ России в размере 200 тыс. рублей за получение сведений «о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению углеводородного сырья».

Ранее издание RostovGazeta.ru сообщало, что Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрию Молокову.