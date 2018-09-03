Экс-начальнику городской полиции в ХМАО грозит до 12 лет тюрьмы за дачу взятки
- РИА Новости
Как установили следователи, в марте и апреле 2017 года Валюхов дал взятку сотруднику ФСБ России в размере 200 тыс. рублей за получение сведений «о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению углеводородного сырья».
Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
Рассматривать уголовное дело по существу должен Нижневартовский городской суд. Бывшему полицейскому грозит, в частности, штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 12 лет.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что дело бывшего заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева о получении взятки в особо крупном размере передали в суд.