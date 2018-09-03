Экс-начальнику городской полиции в ХМАО грозит до 12 лет тюрьмы за дачу взятки

Экс-начальник отделения МВД России по городу Радужный Александр Валюхов предстанет перед судом по обвинению в даче взятки в крупном размере за незаконные действия. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Как установили следователи, в марте и апреле 2017 года Валюхов дал взятку сотруднику ФСБ России в размере 200 тыс. рублей за получение сведений «о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению углеводородного сырья».

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Рассматривать уголовное дело по существу должен Нижневартовский городской суд. Бывшему полицейскому грозит, в частности, штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что дело бывшего заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева о получении взятки в особо крупном размере передали в суд.