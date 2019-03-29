В Ростовской области вынесли приговор бывшему заместителю начальника регионального ГУ ФСИН

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Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрию Молокову, сообщает RostovGazeta со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда.
В Ростовской области вынесли приговор бывшему заместителю начальника регионального ГУ ФСИН
  • РИА Новости

Подсудимому назначено наказание в виде полутора лет в колонии-поселении за попытку скрыть покушение на убийство осуждённого.

В больнице тюрьмы один из заключённых напал на другого. Пострадавший остался жив. Нападавшего направили на лечение. Молоков решил скрыть факт покушения на убийство, чтобы не портить статистику.

По делу также проходили трое сотрудников Межобластной туберкулёзной больницы. Двое приговорены к условным срокам, третий должен выплатить штраф.

«Подсудимые не имеют права также занимать руководящие должности в течение трёх лет», — рассказали в суде.

Ранее URA.RU сообщало о задержании в Челябинске полицейских при получении взятки.

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