В СК заявили о задержании в Челябинске полицейских при получении взятки
- © sledcom.ru
По версии следствия, сотрудники полиции получили 30 тыс. рублей от предпринимателя, чтобы не проводить проверку соблюдения миграционного законодательства.
Возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Управление собственной безопасности проводит служебную проверку», — сказали, в свою очередь, в региональном ГУ МВД России.
Там отметили, что если вина полицейских подтвердится, то они будут уволены по отрицательным мотивам, а их начальнику грозит дисциплинарная ответственность.
В декабре сообщалось, что следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки.