В СК заявили о задержании в Челябинске полицейских при получении взятки

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У торгового комплекса в Челябинске задержали полицейских при получении взятки, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.
В СК заявили о задержании в Челябинске полицейских при получении взятки
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По версии следствия, сотрудники полиции получили 30 тыс. рублей от предпринимателя, чтобы не проводить проверку соблюдения миграционного законодательства.

Возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Управление собственной безопасности проводит служебную проверку», — сказали, в свою очередь, в региональном ГУ МВД России.

Там отметили, что если вина полицейских подтвердится, то они будут уволены по отрицательным мотивам, а их начальнику грозит дисциплинарная ответственность.

В декабре сообщалось, что следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки.

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