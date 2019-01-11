ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на водительские права
- РИА Новости
Основным изменением является то, что для получения прав необходимо будет сдать единый экзамен по вождению вместо того, чтобы отдельно проходить «площадку» и «город».
«Экзамены состоят из теоретического экзамена и практических экзаменов: экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения», — говорится в документе.
В новой версии проекта также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена.
Ранее сообщалось, что правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишён: водительское удостоверение может быть возвращено лишь после того, как гражданин предъявит квитанции об оплате всех штрафов за нарушения правил дорожного движения, либо когда эта информация появится в государственной информационной системе.