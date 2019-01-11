ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на водительские права

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В проект экзамена на получение водительских прав в России внесены изменения. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на водительские права
  • РИА Новости

Основным изменением является то, что для получения прав необходимо будет сдать единый экзамен по вождению вместо того, чтобы отдельно проходить «площадку» и «город».

«Экзамены состоят из теоретического экзамена и практических экзаменов: экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения», — говорится в документе.

В новой версии проекта также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена.

Ранее сообщалось, что правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишён: водительское удостоверение может быть возвращено лишь после того, как гражданин предъявит квитанции об оплате всех штрафов за нарушения правил дорожного движения, либо когда эта информация появится в государственной информационной системе.

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