ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на водительские права

В проект экзамена на получение водительских прав в России внесены изменения. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основным изменением является то, что для получения прав необходимо будет сдать единый экзамен по вождению вместо того, чтобы отдельно проходить «площадку» и «город».

«Экзамены состоят из теоретического экзамена и практических экзаменов: экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения», — говорится в документе.

В новой версии проекта также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена.

Ранее сообщалось, что правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишён: водительское удостоверение может быть возвращено лишь после того, как гражданин предъявит квитанции об оплате всех штрафов за нарушения правил дорожного движения, либо когда эта информация появится в государственной информационной системе.