В России ввели дополнительное условие для возврата прав водителям

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Правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишён. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном сайте правовой информации.
В России ввели дополнительное условие для возврата прав водителям
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Согласно тексту, с момента вступления документа в силу водительское удостоверение гражданину может быть возвращено лишь после того, как он предъявит квитанции об оплате им всех штрафов за нарушения правил дорожного движения либо когда эта информация появится в государственной информационной системе.

При этом гражданину придётся вновь пройти медицинское освидетельствование, а также сдать соответствующий экзамен.

В сентябре сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, согласно которому для водителей, совершивших выезд на встречную полосу впервые, предусматривается только штраф.

На сегодняшний день суд может как оштрафовать нарушителя, так и лишить его прав на управление транспортным средством. 

Подробнее — в материале RT.

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