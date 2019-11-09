В Калининграде на два часа сократят время продажи алкоголя

Время продажи алкоголя в калининградских магазинах сократят на два часа, сообщает пресс-служба Калининградской областной думы.

Согласно рассмотренному в пятницу, 8 ноября, на заседании парламента проекту поправок в закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области», алкоголь будет запрещено продавать с 21:00 до 11:00, а также в такие праздничные дни, как Международный день защиты детей, День молодёжи, День знаний и Всероссийский день трезвости.

По словам разработавшего документ областного прокурора Сергея Хлопушина, примерно каждое шестое преступление в регионе совершается в состоянии алкогольного опьянения. Также растёт число несовершеннолетних, потребляющих спиртное, а за десять месяцев 2019 года около более 2,5 тыс. водителей были лишены прав за вождение в нетрезвом виде.

Ранее в Госдуме объяснили важность законопроекта о специальных социальных учреждениях (вытрезвителях) с целью создания поддерживающих условий для людей, которые в связи с алкогольным опьянением не могут самостоятельно передвигаться, ориентироваться, из-за чего могут стать жертвой преступного посягательства или замёрзнуть.

Соответствующий закон был принят Госдумой во вторник, 5 ноября.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН положительно оценил данную инициативу.