Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители). Кроме того, по инициативе авторов, сотрудники полиции будут иметь право доставлять туда граждан в состоянии алкогольного опьянения.
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Законопроектом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Кроме того, депутаты Госдумы поддержали изменения в закон «О полиции», которые разрешат сотрудникам полиции доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в медицинские учреждения, но и в вытрезвители.

Предполагается, что перед помещением гражданина в вытрезвитель его должен осмотреть медицинский работник.

В мае члены Совета Федерации и депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей.

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН положительно отозвался о данной инициативе.

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