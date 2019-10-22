Врач-нарколог прокомментировал законопроект о вытрезвителях в России
- РИА Новости
«Тысячам людей, особенно в холодное время года, нужна помощь вытрезвителей. Это поможет предостеречь их от смертельных исходов и ухудшения здоровья», — заявил он.
По его словам, не всегда это алкоголики, бывают случаи и с представителями среднего класса, попавшими в такую ситуацию.
Как считает эксперт, за доставку в вытрезвитель на несколько часов плату брать не нужно.
Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН оценил законопроект.