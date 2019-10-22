Врач-нарколог прокомментировал законопроект о вытрезвителях в России

Короткая ссылка
Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Врач-нарколог прокомментировал законопроект о вытрезвителях в России
  • РИА Новости

«Тысячам людей, особенно в холодное время года, нужна помощь вытрезвителей. Это поможет предостеречь их от смертельных исходов и ухудшения здоровья», — заявил он.

По его словам, не всегда это алкоголики, бывают случаи и с представителями среднего класса, попавшими в такую ситуацию.

Как считает эксперт, за доставку в вытрезвитель на несколько часов плату брать не нужно.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН оценил законопроект.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить