Врач-нарколог прокомментировал законопроект о вытрезвителях в России

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

«Тысячам людей, особенно в холодное время года, нужна помощь вытрезвителей. Это поможет предостеречь их от смертельных исходов и ухудшения здоровья», — заявил он.

По его словам, не всегда это алкоголики, бывают случаи и с представителями среднего класса, попавшими в такую ситуацию.

Как считает эксперт, за доставку в вытрезвитель на несколько часов плату брать не нужно.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН оценил законопроект.