Кузнецова назвала фактор формирования отношения детей к алкоголю

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что отношение детей к алкоголю в первую очередь формирует пример родителей, а не продажа детского шампанского.

«Прежде всего, определяющий мотив поведения детей — это пример взрослых», — цитирует РИА Новости Кузнецову.

Омбудсмен отметила, что детское шампанское может вредить здоровью, как и любая газировка, но не оказывает решающего влияния на отношение ребёнка к алкоголю.

Она также добавила, что «перенесение взрослой жизни на детскую» путём создания детского шампанского, пива или сигарет не принесёт ребёнку ничего хорошего.

23 октября клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить продажу детского шампанского.