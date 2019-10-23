Онищенко поддержал идею ограничить продажу детского шампанского

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает верной идею об ограничении продажи детского шампанского.

«Давайте сделаем игрушечные сигареты. Тоже будем давать детям курить. Давайте водку организуем детскую. Пусть там будет налита вода. Давайте в школах откроем кружки по застолью с игрушечной выпивкой, драками, приставаниями к молодым девушкам. Ребёнок вырабатывает инстинкт, он подражает», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Ранее Онищенко прокомментировал идею наказывать родителей курящих детей. С такой инициативой выступило МВД в рамках выполнения поручения правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Как писали «Известия», эта норма может быть закреплена в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которая вступит в силу с 2021 года.