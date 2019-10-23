Онищенко поддержал идею ограничить продажу детского шампанского

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает верной идею об ограничении продажи детского шампанского.
Онищенко поддержал идею ограничить продажу детского шампанского
  • Pixabay

«Давайте сделаем игрушечные сигареты. Тоже будем давать детям курить. Давайте водку организуем детскую. Пусть там будет налита вода. Давайте в школах откроем кружки по застолью с игрушечной выпивкой, драками, приставаниями к молодым девушкам. Ребёнок вырабатывает инстинкт, он подражает», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Ранее Онищенко прокомментировал идею наказывать родителей курящих детей. С такой инициативой выступило МВД в рамках выполнения поручения правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Как писали «Известия», эта норма может быть закреплена в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которая вступит в силу с 2021 года.

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