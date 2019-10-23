Онищенко поддержал идею ограничить продажу детского шампанского
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«Давайте сделаем игрушечные сигареты. Тоже будем давать детям курить. Давайте водку организуем детскую. Пусть там будет налита вода. Давайте в школах откроем кружки по застолью с игрушечной выпивкой, драками, приставаниями к молодым девушкам. Ребёнок вырабатывает инстинкт, он подражает», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
Ранее Онищенко прокомментировал идею наказывать родителей курящих детей. С такой инициативой выступило МВД в рамках выполнения поручения правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Как писали «Известия», эта норма может быть закреплена в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которая вступит в силу с 2021 года.