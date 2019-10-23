Эксперт оценила предложение ограничить продажу детского шампанского

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Специалист по работе с зависимостями, детский психолог Ирина Попова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала предложение ограничить продажу детского шампанского.
Эксперт оценила предложение ограничить продажу детского шампанского
  • Pixabay

«Алкоголизм и любая зависимость — это явление многоаспектное, очень сложное и неоднозначное», — заявила она.

По её словам, должны быть основания, к примеру проблемы в семье, сложно выстраивающиеся отношения со сверстниками — одно детское шампанское, если оно стоит в качестве атрибута на праздничном столе, к этому не приведёт.

«Прямой связи между тем, что ребёнок выпил детское шампанское и стал алкоголиком, нет. Процесс развития алкоголизма — многофакторный», — пояснила Попова.

Она добавила, что в семье, в которой достаточно любви, внимания, поддержки и уважения, ребёнок не станет злоупотреблять спиртным.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить продажу детского шампанского.

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