Эксперт прокомментировал предложение ограничить продажу детского шампанского

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить продажу детского шампанского.

По его словам, самый действенный способ предостеречь ребёнка от алкоголя — не выпивать родителям.

Как считает Хорс, не так важно, есть ли детское шампанское, если родители пьют или выпивают, не показывая детям другой модели.

«Но если родители ведут здоровый образ жизни или хотя бы не употребляют при детях алкоголь, тогда у ребёнка больше шансов, даже если он видит, как его ровесники пьют детское шампанское», — сказал эксперт.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с телеканалом «360» заявил, что считает верной идею об ограничении продажи детского шампанского.