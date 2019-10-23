Эксперт прокомментировал предложение ограничить продажу детского шампанского

Короткая ссылка
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить продажу детского шампанского.
Эксперт прокомментировал предложение ограничить продажу детского шампанского
  • globallookpress.com
  • © Dinara Devlet-Kildeeva/Russian Look

По его словам, самый действенный способ предостеречь ребёнка от алкоголя — не выпивать родителям.

Как считает Хорс, не так важно, есть ли детское шампанское, если родители пьют или выпивают, не показывая детям другой модели.

«Но если родители ведут здоровый образ жизни или хотя бы не употребляют при детях алкоголь, тогда у ребёнка больше шансов, даже если он видит, как его ровесники пьют детское шампанское», — сказал эксперт.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с телеканалом «360» заявил, что считает верной идею об ограничении продажи детского шампанского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить