В Госдуме объяснили важность законопроекта о вытрезвителях

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT принятие нижней палатой российского парламента в первом чтении законопроекта о вытрезвителях.

«Закон на самом деле глубоко обоснован. Потому что после того как система вытрезвителей была упразднена, все эти проблемы повисли между МВД и здравоохранением. Попытки решать эти вопросы через систему здравоохранения оказались непродуктивными... Потому что состояние опьянения не является болезнью, не финансируется из Фонда медицинского страхования», — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что помощь, которая предусматривается законопроектом, выражается в создании в субъектах условий для людей, которые из-за состояния алкогольного опьянения не могут самостоятельно передвигаться, утрачивают способность ориентироваться и в связи с этим могут стать жертвой преступного посягательства или замёрзнуть.

«Государство не может не обращать внимание на эту серьёзнейшую проблему. И в этом плане как раз создание условий — своеобразного социального приюта, где определено право сотрудников полиции, что они могут этого человека с улицы доставить, медицинский работник подтвердит, что это состояние алкогольного опьянения, а не какое-то иное состояние», — пояснил Говорин.

Депутат добавил, что если возникает нужда в медицинской помощи, то этого человека отвезут в медицинскую организацию.

«Если он проявляет агрессию... значит, он будет помещён в участок, где подвергнется какому-то административному воздействию с целью профилактики его агрессивных, маломотивированных действий», — добавил он.

Он пояснил, что и в первом, и во втором случаях этот контингент будет составлять не более 5—6%, а остальные, по словам депутата, — это люди, которым достаточно будет создать условия, чтобы они могли «выспаться и пережить этот критический период».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).