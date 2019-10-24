В Подмосковье пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя
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- РИА Новости
Как заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, стоимость конфискованной нелегальной продукции — более 1 млн рублей.
Она уточнила, что цех находился на территории промзоны в деревне Юрово (Раменский район). Сотрудники правоохранительных органов нашли действующую полуавтоматическую линию, а также 45 тыс. бутылок с подготовленным к продаже спиртным и более 5 тыс. пластиковых канистр с этиловым спиртом.
Возбуждено уголовное дело. Деятельность цеха прекращена.
«Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление организаторов незаконного производства, продолжается», — добавили в региональном МВД.
Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области пресекли деятельность преступного сообщества по изготовлению нелегального алкоголя.