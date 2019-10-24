В Подмосковье пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя

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В Московской области пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт регионального главка МВД России.
В Подмосковье пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Как заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, стоимость конфискованной нелегальной продукции — более 1 млн рублей.

Она уточнила, что цех находился на территории промзоны в деревне Юрово (Раменский район). Сотрудники правоохранительных органов нашли действующую полуавтоматическую линию, а также 45 тыс. бутылок с подготовленным к продаже спиртным и более 5 тыс. пластиковых канистр с этиловым спиртом.

Возбуждено уголовное дело. Деятельность цеха прекращена.

«Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление организаторов незаконного производства, продолжается», — добавили в региональном МВД.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области пресекли деятельность преступного сообщества по изготовлению нелегального алкоголя.

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