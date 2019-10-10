В Калининградской области пресекли деятельность преступного сообщества по изготовлению нелегального алкоголя

В Калининградской области пресекли деятельность организованного преступного сообщества по изготовлению нелегального алкоголя, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По результатам проверки из оборота изъято более 30 тыс. бутылок спиртного, 25 тыс. безакцизных пачек сигарет и более 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Установлено, что 36-летняя жительница Калининграда организовала преступное сообщество, в состав которого вошли шесть человек. Его основной целью было извлечение прибыли в особо крупном размере путём незаконного изготовления и реализации немаркированного алкоголя с использованием чужого товарного знака.

Прокуратура поддержала ходатайства об избрании в отношении участников преступного сообщества меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.