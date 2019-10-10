В Калининградской области пресекли деятельность преступного сообщества по изготовлению нелегального алкоголя
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По результатам проверки из оборота изъято более 30 тыс. бутылок спиртного, 25 тыс. безакцизных пачек сигарет и более 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.
Установлено, что 36-летняя жительница Калининграда организовала преступное сообщество, в состав которого вошли шесть человек. Его основной целью было извлечение прибыли в особо крупном размере путём незаконного изготовления и реализации немаркированного алкоголя с использованием чужого товарного знака.
Прокуратура поддержала ходатайства об избрании в отношении участников преступного сообщества меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.