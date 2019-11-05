Госдума расширяет применение электронных виз на Дальнем Востоке
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что такая инициатива создаст благоприятные условия для привлечения иностранных граждан в регионы Дальнего Востока, поспособствует «созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов».
При этом данная инициатива не распространяется на железнодорожные пропускные пункты, поскольку там нет технической возможности проверять электронные визы, а также на морские пункты, невостребованные иностранцами.
Уточняется, что перечень пунктов пропуска будет определяться российским правительством.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронной визы.
Сообщалось, что система электронных виз на всей территории России заработает с 1 января 2021 года.