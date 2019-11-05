Госдума расширяет применение электронных виз на Дальнем Востоке

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о распространении упрощённого порядка въезда иностранцев в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пропускные пункты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что такая инициатива создаст благоприятные условия для привлечения иностранных граждан в регионы Дальнего Востока, поспособствует «созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов».

При этом данная инициатива не распространяется на железнодорожные пропускные пункты, поскольку там нет технической возможности проверять электронные визы, а также на морские пункты, невостребованные иностранцами.

Уточняется, что перечень пунктов пропуска будет определяться российским правительством.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронной визы.

Сообщалось, что система электронных виз на всей территории России заработает с 1 января 2021 года.