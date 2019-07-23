Иностранные участники ПМЭФ-2020 смогут получать визы в упрощённом режиме

Короткая ссылка
Иностранные участники Петербургского международного экономического форума в 2020 году смогут получать визы в упрощённом режиме, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс».
Иностранные участники ПМЭФ-2020 смогут получать визы в упрощённом режиме
  • @forumspbru
  • Facebook

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ предусматривает оформление электронных виз для въезжающих на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«В соответствии с указом, с 1 октября 2019 года иностранные граждане смогут получить однократные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы для въезда на территорию Российской Федерации. Такой порядок существенно упростит въезд на территорию РФ участников крупнейших международных деловых, культурных и спортивных мероприятий», — заявил советник президента Антон Кобяков.

Он напомнил, что в следующем году Петербург примет ряд знаковых международных событий, среди которых ПМЭФ и матчи чемпионата Европы по футболу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что организаторы подвели итоги ПМЭФ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить