Иностранные участники ПМЭФ-2020 смогут получать визы в упрощённом режиме
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Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ предусматривает оформление электронных виз для въезжающих на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
«В соответствии с указом, с 1 октября 2019 года иностранные граждане смогут получить однократные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы для въезда на территорию Российской Федерации. Такой порядок существенно упростит въезд на территорию РФ участников крупнейших международных деловых, культурных и спортивных мероприятий», — заявил советник президента Антон Кобяков.
Он напомнил, что в следующем году Петербург примет ряд знаковых международных событий, среди которых ПМЭФ и матчи чемпионата Европы по футболу.
Ранее телеканал «360» сообщал, что организаторы подвели итоги ПМЭФ-2019.