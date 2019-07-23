Иностранные участники ПМЭФ-2020 смогут получать визы в упрощённом режиме

Иностранные участники Петербургского международного экономического форума в 2020 году смогут получать визы в упрощённом режиме, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс».

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ предусматривает оформление электронных виз для въезжающих на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«В соответствии с указом, с 1 октября 2019 года иностранные граждане смогут получить однократные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы для въезда на территорию Российской Федерации. Такой порядок существенно упростит въезд на территорию РФ участников крупнейших международных деловых, культурных и спортивных мероприятий», — заявил советник президента Антон Кобяков.

Он напомнил, что в следующем году Петербург примет ряд знаковых международных событий, среди которых ПМЭФ и матчи чемпионата Европы по футболу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что организаторы подвели итоги ПМЭФ-2019.