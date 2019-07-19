Путин подписал указ об электронной визе в Петербурге и Ленинградской области

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Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронной визы.
Путин подписал указ об электронной визе в Петербурге и Ленинградской области
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«С 1 октября 2019 года въезд и выезд из России иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, может осуществляться на основе обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов», — говорится в указе.

Электронная виза будет выдаваться на основании решения МИД России по заявлению иностранного гражданина, заполненному на сайте министерства не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию на срок до 30 календарных дней с разрешённым сроком пребывания в стране не более восьми суток.

Ранее стало известно, что первый турист посетил Калининградскую область по электронной визе, оформление которых началось 1 июля.

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